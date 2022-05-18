Поставки Западом оружия Украине нацелены на затягивание конфликта – МИД РФ

Поставляя оружие Киеву, Запад стремится затянуть конфликт на Украине. Из этого оружия убивают российских военных и обстреливают территорию России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, масштабы поставок сопоставимы с военными бюджетами крупных государств. Наиболее активно в вооружении Киева участвуют Великобритания, Франция и США, а также Польша и страны Прибалтики. При этом основной задачей ВСУ является максимальное разрушение гражданской инфраструктуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.