Действия Молдавии в отношении РФ противоречат стремлению к нейтральному статусу – Захарова

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Россия может усомниться в стремлении Молдавии к нейтральному статусу из-за некоторых действий и заявлений официального Кишинева. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Действия <...> и заявления официального Кишинева заставляют усомниться в реальной приверженности руководства страны нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией", – подчеркнула Захарова.
Она отметила, что Россия относится к действиям Кишинева не менее чувствительно, чем Молдавия – к действиям Москвы.
"Несмотря на то что власти Молдавии не объявляли об этом, различные структуры страны на деле применяют западные антироссийские санкции в банковской сфере и в области реэкспорта российских товаров", – добавила представитель российского МИД.
Ранее правительство Молдавии отказалось поддержать инициативу о постоянном нейтралитете республики. Госсекретарь министерства иностранных дел Вячеслав Добында отметил, что подобное решение противоречит национальным интересам государства и может изолировать его на международном уровне. При этом премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия намерена сохранить статус нейтрального государства.
Между тем в конце апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что у республики на данный момент не существует альтернативы российскому газу. Она подчеркнула, что закупку топлива на рынке нельзя рассматривать как разумную альтернативу из-за дороговизны.
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