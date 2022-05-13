Песков объяснил желание "Газпрома" получить от Молдавии задолженность за газ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение "Газпрома" получить от Молдавии задолженность за газ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Собственно, контакты идут по линии "Газпрома", ведь эти долги висят на балансе "Газпрома". Поэтому желание получить причитающиеся деньги вполне естественно и нормально, тем более в тех условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются", – заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что детали данного процесса следует уточнять у "Газпрома". При этом политической подоплеки у желания получить долг за поставки газа нет, добавил пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков при этом допустил реализацию отдельных послаблений, однако раскритиковал постоянный рост задолженности.

В конце апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что у республики на данный момент не существует альтернативы российскому газу. Она подчеркнула, что закупку топлива на рынке нельзя рассматривать как разумную альтернативу из-за дороговизны.

В конце января молдавский парламент объявил о введении на территории республики режима ЧП после получения уведомления от "Газпрома" о прекращении поставок газа с 21 января.

