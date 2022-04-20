В ЛДПР предложили выпустить ограниченный тираж купюр или монет с портретом Жириновского

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы

Члены партии ЛДПР предложили председателю Банка России Эльвире Набиуллиной выпустить ограниченный тираж купюр или монет с портретом Владимира Жириновского для того, чтобы увековечить память о нем. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

На встрече с председателем ЦБ РФ члены фракции также обсудили освобождение экономики от долларовой зависимости, целевые кредиты для бизнеса, сохранение "народной" ипотеки под 5%.

Владимир Жириновский умер 6 апреля. Политик занимал пост руководителя фракции ЛДПР в нижней палате парламента. Он ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Жириновскому было 75 лет.