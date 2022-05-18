Российские ВКС поразили штаб теробороны в Соледаре – МО РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные высокоточными ракетами ударили по штабу украинской территориальной обороны в Соледаре ДНР. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Соледар Донецкой Народной Республики", – сообщил Конашенков, слова которого приводит ТАСС.

Он уточнил, что также был нанесен удар по 31 району сосредоточения украинских солдат и военной техники, включая расположения подразделений иностранных наемников из государств Европы в Николаеве и Красногоровке.

Кроме того, как сообщил представитель министерства обороны РФ, были выведены из строя несколько украинских С-24 на военном аэродроме в районе Днепра.

"Также уничтожен <…> в районе Николаева дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут Донецкой Народной Республики", – добавил он.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в плен ВС РФ сдались 694 боевика украинских вооруженных формирований, блокированных на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.