Минобороны показало, как работают расчеты ракетных комплексов "Тор-М2У"

Минобороны РФ показало, как работают расчеты тактических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2У". Эта система противовоздушной обороны успешно поражает в своем диапазоне высот и дальности практически все типы летательных аппаратов.

Например, это самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

