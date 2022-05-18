Эксперт заявил, что Россия занимает 22-е место в рейтинге стран по размеру пенсий

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При сравнении пенсионного обеспечения различных стран мира можно использовать два подхода – это сравнение по абсолютным и по относительным значениям. Об этом рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.
При сравнении по абсолютным значениям, нужно взять среднюю пенсию по стране в национальной валюте и умножить на текущий курс рубля. По словам эксперта, такой метод является абсолютно некорректным, так как стоимость жизни в разных странах разная.
Таким образом, согласно такому подходу, рейтинг стран с наибольшей пенсией будут возглавлять Кувейт – 190 704 руб, ОАЭ – 179 520 руб, Норвегия – 134 993 руб, Швейцария – 124 525 руб и Финляндия – 107 376 руб.
"Россия же с ее средней пенсией в 15,851 руб. (по данным Росстата на конец 2021 года) займет скромное 41 место – аккурат между Болгарией (16 597 руб.) и Бразилией (15 487 руб.)", – подсчитал Кузнецов.
В свою очередь, второй подход предусматривает сравнение пенсий по относительным значениям. Тогда в топ-5 стран, в которых пенсия максимально приближена к зарплате входят Греция – 68%, Кувейт – 58%, Япония и ОАЭ – 57%, Канада – 55% и Израиль – 51%.
В частности, Россия, в которой пенсия покрывает 29% заработной платы, оказывается на 22 месте. Такое же покрытие обеспечивается в Швеции, Австралии и Венгрии.
"Сегодня в России пенсионеры составляют 29,4% всего населения. Причем с начала 2010-х годов наблюдался устойчивый тренд на увеличение числа получателей пенсий. Тренд изменился в сторону снижения в "ковидные годы", но все равно можно прогнозировать рост доли пенсионеров среди населения (по некоторым оценкам к 2050 году она составит 35%). Естественно, что это значительно увеличит нагрузку на трудоспособное население", – заключил Кузнецов.
Ранее сообщалось, что с 1 июня в России некоторым пенсионерам прибавят пенсию. Уточняется, что прибавка положена тем, кто уволился с работы в феврале 2022 года. Индексация пенсий неработающих россиян в феврале составила 8,6%. Летом индексация ожидает тех, кто в этот период работал. Выплаты произведут автоматически, подавать заявление не нужно.
Как рассказал юрист Александр Спиридонов также в июне 2022 года планируется индексация пенсии неработающим пенсионерам, но конкретные сроки пока не установлены.
В середине апреля Владимир Путин поручил кабмину предоставить до 20 апреля предложения о дополнительной индексации размеров пенсий, социальных выплат, зарплат государственных и муниципальных работников, а также о повышении МРОТ и величины прожиточного минимума.
Путин заявил, что решения об индексации пенсий и зарплат бюджетников скоро будут приняты
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