Экономист рассказал, как увеличить прибыль с пенсии

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Москвой 24 посоветовал гражданам открыть накопительный счет в банке или вложить деньги в ценные бумаги для увеличения дохода с пенсии.
По словам специалиста, на сегодняшний день самым доступным и понятным способом является первый вариант. Тем более что сейчас банки предлагают выгодные условия, отмечает эксперт.
"Понятно, что ключевая ставка будет снижаться, но тем не менее некоторое время она еще продержится на высоком уровне. И почему бы не воспользоваться этим пенсионеру. Найти банк и разместить там свои средства, которые у него есть, на банковских условиях, а там 10% и более", – говорит Беляев.
Более смелым пенсионерам аналитик советует попробовать вложить деньги в ценные бумаги. "Есть такие операции, которые приносят доход побольше, чем банк, и риска там практически нет", – отмечает экономист.
Ранее российским пенсионерам, получающим пенсию на банковскую карту, напомнили, что, даже если они не снимают выплаты с пластика, зачисление средств не приостановят. Однако для тех, кому деньги доставляют в почтовое отделение или на дом, действует другое правило. Если в течение шести месяцев гражданин не забирает пенсию, то ее временно перестанут выплачивать для уточнения обстоятельств, с чем связана заминка.
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