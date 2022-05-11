В ГД рассказали, могут ли лишить пенсии, если не снимать ее с карты

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пенсионерам, которые не снимают пенсию с карты, не перестанут ее выплачивать. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам парламентария, прекратить выплачивать пенсию могут, если пенсионер в течение шести месяцев не являлся за ней в почтовое отделение или не получал деньги дома. Однако это правило не распространяется на начисление выплат на банковские карты.

"Если вы, например, получаете пенсию не на карту, а непосредственно где-то в почтовом отделении или вам ее приносят, в этом случае да, могут приостановить выплату пенсии для уточнения обстоятельств, почему вы за ней не являетесь", – объясняет Бессараб.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Если вы получаете пенсию на карту, то никто не будет ограничивать вас в вашем праве тратить или не тратить деньги с этой карты.

При этом тем, кто хочет накопить деньги с пенсии, наиболее выгодно будет открыть для этих целей накопительный счет, чтобы на средства шли проценты, советует Бессараб.

Ранее сообщалось, что в повестке Владимира Путина вопрос о внеочередной индексации пенсий и соцвыплат стоит высоко. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В конце апреля глава государства заявил, что решения, касающиеся индексации пенсий, пособий и зарплат бюджетников, примут в ближайшее время.

