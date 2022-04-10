Юрист рассказала, кто и как может получить пенсию по наследству

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Если пенсионер не успел получить свою страховую пенсию, то на нее имеют право люди, которые проживали вместе с ним. Об этом рассказала адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова агентству "Прайм".

Юрист пояснила, что начисленная пенсия, причитающаяся пенсионеру в текущем месяце и неполученная в связи с его смертью, выплачивается проживающим совместно с ним нетрудоспособным членам семьи. Она подчеркнула, что они должны обратиться за получением данных сумм в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера.

По словам адвоката, если наследники не обращаются к нотариусу, они часто пропускают срок для получения выплат.

Как уточнила Рыжкова, для получения выплат необходимо обратиться в территориальный ПФР или в МФЦ. При себе необходимо иметь заявление, свидетельство о смерти, документ, подтверждающее родство или свидетельство о праве на наследство.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением освободить пенсионеров, которые вступают в права наследования в порядке первой очереди, от уплаты госпошлины. Парламентарий подчеркнул, что, в соответствии с налоговым законодательством, наследники первой очереди должны уплатить госпошлину в размере 0,3% стоимости наследуемого имущества.

При этом он уточнил, что некоторые категории граждан, в том числе несовершеннолетние дети, герои СССР и России, ветераны ВОВ, освобождены от уплаты этой пошлины. Власов отметил, что пенсионеры не имеют данных льгот.

До этого В Госдуме оценили идею отмены налога с продажи унаследованной недвижимости. Отмена налога на доход от продажи недвижимости, полученной по наследству, может стать полезным послаблением для малоимущих граждан, полагает первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.