Глава Минцифры сообщил о возвращении около 80% уехавших после начала спецоперации россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Порядка 80% выехавших за рубеж россиян после 24 февраля вернулись обратно, значимую часть из них составляют IT-специалисты. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"В конце прошлой недели Минцифры России получило анализ операторов связи по сим-картам, сколько уехало и сколько из них вернулось с момента начала спецоперации. Цифры обнадеживающие. Около 80% сим-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории", – сообщил он на федеральном просветительском форуме "Новые горизонты".

Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская сообщила, что в период с конца февраля по начало марта произошел массовый отток IT-специалистов из России.

По ее мнению, многие из них скоро вернутся в страну, однако им нужна поддержка. Речь не только о материальной стороне вопроса: например, не помешают различные PR-мероприятия, на которых специалистов успокоят, разъяснят им текущую ситуацию.

