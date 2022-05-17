СК РФ допросит сдавшихся боевиков с "Азовстали"

Фото: министерство обороны РФ

Следственный комитет РФ планирует допросить сдавшихся в плен националистов, которые укрывались на территории металлургического комбината "Азовсталь". Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники ведомства установят личности пленных, а также их причастность к указанным преступлениям. Полученные сведения планируется сопоставить с материалами текущих уголовных дел и при необходимости учесть их в расследованиях.

Кроме того, допросу будет подвергнут сдавшийся в плен британский наемник, который находился в Буче в дни провокации со стороны киевского режима. Он утверждает, что в период с 3 по 5 апреля не заметил там следов сражения, а также не видел тел погибших.

Ранее, 17 мая, Минобороны РФ опубликовало кадры сдачи в плен боевиков с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал, что за сутки оружие сложили 265 националистов, среди которых 50 тяжело ранены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

