Госдума рассмотрит проект постановления о запрете обмена нацистских преступников 18 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в среду, 18 мая, в нижней палате будет рассмотрен проект постановления, который запрещает обмен нацистских преступников.

Он уточнил ТАСС, что депутаты данное предложение поддержали.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нацистские преступники не должны подлежать обмену. По словам парламентария, 17 мая на пленарном заседании Госдумы профильным комитетам поручили проработать вопрос о запрете обмена нацистских преступников.

Володин подчеркнул, что Россия гуманно обращается с теми, "кто сдался или попал в плен".

До этого официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки 265 боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен. Порядка 50 человек оказались тяжело ранены. Их доставили в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики.

