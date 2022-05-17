Зампостпреда РФ при ООН озвучил условия сдачи в плен боевиков с "Азовстали" в Мариуполе

Фото: министерство обороны РФ
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заблокированные на заводе "Азовсталь" боевики националистического подразделения "Азов" сдались в плен без условий.
"Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты "Азова" сдались без условий", – написал он в Twitter.
Так он ответил на публикацию газеты The New York Times, согласно которой боевая миссия Украины в Мариуполе была завершена, а военные эвакуированы. По данным издания, это означало окончание боев на заводе "Азовсталь".
Ранее Минобороны России опубликовало кадры сдачи в плен боевиков с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Официальный представитель министерства Игорь Конашенков рассказал, что за сутки оружие сложили 265 боевиков. Среди сдавшихся в плен более 50 человек тяжело ранены. Нуждающихся в медицинской помощи направили в больницу Новоазовска ДНР.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Украинский военнослужащий рассказал, как вели себя боевики националистических батальонов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: