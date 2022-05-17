Зампостпреда РФ при ООН озвучил условия сдачи в плен боевиков с "Азовстали" в Мариуполе

Фото: министерство обороны РФ

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заблокированные на заводе "Азовсталь" боевики националистического подразделения "Азов" сдались в плен без условий.

"Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты "Азова" сдались без условий", – написал он в Twitter.

Так он ответил на публикацию газеты The New York Times, согласно которой боевая миссия Украины в Мариуполе была завершена, а военные эвакуированы. По данным издания, это означало окончание боев на заводе "Азовсталь".

Ранее Минобороны России опубликовало кадры сдачи в плен боевиков с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Официальный представитель министерства Игорь Конашенков рассказал, что за сутки оружие сложили 265 боевиков. Среди сдавшихся в плен более 50 человек тяжело ранены. Нуждающихся в медицинской помощи направили в больницу Новоазовска ДНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

