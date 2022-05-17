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Политика

17:15

Суд РФ рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией 26 мая

судыполитикабезопасность

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд РФ 26 мая рассмотрит дело о признании националистического батальона "Азов" террористической организацией и его запрете на территории России. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции.

"Административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в 10:00", – говорится в извещении о рассмотрении административного дела.

В России в отношении бойцов "Азова" возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьями "Похищение человека", "Истязание", "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину террористическим государством. Так он прокомментировал готовящиеся покушения на российских журналистов, в числе которых Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев и другие. По его словам, сначала Киев развязал войну против своего народа, а теперь перешел к терактам против мирных граждан других стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Под Мариуполем демонтировали монумент, установленный боевиками батальона "Азов"

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