Суд РФ рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией 26 мая

17:15
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Верховный суд РФ 26 мая рассмотрит дело о признании националистического батальона "Азов" террористической организацией и его запрете на территории России. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции.
"Административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в 10:00", – говорится в извещении о рассмотрении административного дела.
В России в отношении бойцов "Азова" возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьями "Похищение человека", "Истязание", "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину террористическим государством. Так он прокомментировал готовящиеся покушения на российских журналистов, в числе которых Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев и другие. По его словам, сначала Киев развязал войну против своего народа, а теперь перешел к терактам против мирных граждан других стран.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Под Мариуполем демонтировали монумент, установленный боевиками батальона "Азов"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: