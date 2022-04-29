В ГД разработают поправки о наказании за демонстрацию экстремистской символики

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России готова разработать поправки об усилении ответственности за пропаганду и публичную демонстрацию экстремистской символики, говорится в телеграм-канале комиссии.
"Недавно прозвучало соответствующее предложение Генпрокурора Игоря Краснова – четко прописать в законе ответственность за пропаганду и демонстрирование экстремистской символики. По аналогии с фашистской. Полностью поддерживаем инициативу и готовы на площадке комиссии этим заняться. Приглашаем наших коллег из Генпрокуратуры принять участие в работе над поправками", – приводятся в сообщении слова председателя комиссии Василия Пискарева.
Он добавил, что в настоящее время в КоАП предусмотрено наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей за демонстрацию и изготовление нацистской атрибутики. По его мнению, за публичную демонстрацию экстремистской символики можно было бы ввести аналогичное наказание.
Также в комиссии предложили признать пропагандирующие альтернативный флаг России материалы экстремистскими, соответствующее предложение направлено в Генпрокуратуру.
"Мы видим, что сейчас из-за рубежа нам пытаются навязать, например, альтернативный флаг России. Мы уже обратились в Генпрокуратуру с предложением признать материалы, его пропагандирующие, экстремистскими. Установление ответственности – следующий логичный шаг", – приводит слова Пискарева телеграм-канал комиссии.
Ранее сообщалось о задержании двоих мужчин с нацистской атрибутикой и литературой в Севастополе.
В телефоне одного из задержанных был обнаружен чат националистического батальона "Азов". Второй задержанный ранее был судим за уклонение от призыва на срочную службу. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").
Эксперт рассказал, что предполагает документ о криминальных последствиях за нацизм
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