В ГД внесли законопроект об ответственности за публичное осквернении георгиевских лент

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Депутаты от партии "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект об уголовной и административной ответственности за публичное осквернение георгиевских лент.

По словам одного из авторов инициативы Андрея Турчака, документ регламентирует использование георгиевских лент только в целях, связанных с исторической памятью. По его словам, проект был неслучайно внесен в ГД в День единых действий в память о геноциде советского народа.

"Сейчас, во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса, в этом есть особенный символизм. Наши солдаты и офицеры 77 лет назад остановили геноцид советского народа, а сегодня русские воины спасают от геноцида жителей Донбасса. И делают это с георгиевскими лентами – символом нашей Победы, тогда и теперь", – приводятся слова Турчака на сайте ЕР.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с повреждением столба "Дороги жизни" в Ленинградской области. Речь идет о памятнике, установленном у поселка Рахья во Всеволожском районе.

