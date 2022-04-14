СК возбудит уголовное дело после повреждения столба "Дороги жизни" в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Админка Ленобласти"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с повреждением столба "Дороги жизни" в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Речь идет о памятнике, установленном у поселка Рахья во Всеволожском районе. Факт вандализма обнаружили сотрудники мемориально-музейного комплекса во время контрольного объезда.

В пресс-службе областного правительства, в свою очередь, сообщили, что неизвестные сорвали с памятника Великой Отечественной войны, связанного с блокадой Ленинграда, серп и молот.

Ранее глава Следственного комитета поручил расследовать обстоятельства осквернения памятника в Литве. Речь идет о памятнике советским воинам, освобождавшим Прибалтику от немецко-фашистских захватчиков, расположенном в городе Мариямполе.