Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Литве

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщает ТАСС.

Речь идет о памятнике воинам, освобождавшим Прибалтику от немецко-фашистских захватчиков, расположенном в городе Мариямполе.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил провести расследование осквернения мемориала советским воинам в Берлине.

В СМИ появились данные, что неизвестные осквернили памятник советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Монумент в Трептов-парке был создан в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году.