Антонов оценил планы США признать батальон "Азов" террористами

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что конгресс США начинает осознавать угрозу, которую представляет украинский националистический батальон "Азов".

В этой связи он заявил, что Москва ожидает "от американских властей и общественности осуждения любых проявлений и поддержки праворадикального экстремизма на Украине", передает RT.

При этом первым символическим, но важным шагом могла бы стать поддержка проекта резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, подчеркнул дипломат.

Антонов также призвал США, общественные и правозащитные организации дать оценку неонацистским тенденциям на Украине и в странах Балтии, говорится в сообщении посольства РФ в Facebook.

18 октября 40 парламентариев США обратились в Госдепартамент с требованием внести украинский добровольческий батальон "Азов" в список иностранных террористических организаций.

Конгрессмены указали, что нападение на немецкую синагогу, расстрел в мечети в новозеландском Крайстчерче и стрельба в американском штате Техас связаны с ультраправыми экстремистами.

В России в отношении бойцов "Азова" возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьями "Похищение человека", "Истязание", "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Ранее сообщалось, что военнослужащий Вооруженных силы Украины в Донбассе открыл огонь из автомата по боевикам "Азова" по причине идеологических разногласий.