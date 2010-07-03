Антонов оценил планы США признать батальон "Азов" террористами

06:58
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что конгресс США начинает осознавать угрозу, которую представляет украинский националистический батальон "Азов".
В этой связи он заявил, что Москва ожидает "от американских властей и общественности осуждения любых проявлений и поддержки праворадикального экстремизма на Украине", передает RT.
При этом первым символическим, но важным шагом могла бы стать поддержка проекта резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, подчеркнул дипломат.
Антонов также призвал США, общественные и правозащитные организации дать оценку неонацистским тенденциям на Украине и в странах Балтии, говорится в сообщении посольства РФ в Facebook.
18 октября 40 парламентариев США обратились в Госдепартамент с требованием внести украинский добровольческий батальон "Азов" в список иностранных террористических организаций.
Конгрессмены указали, что нападение на немецкую синагогу, расстрел в мечети в новозеландском Крайстчерче и стрельба в американском штате Техас связаны с ультраправыми экстремистами.
В России в отношении бойцов "Азова" возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьями "Похищение человека", "Истязание", "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Ранее сообщалось, что военнослужащий Вооруженных силы Украины в Донбассе открыл огонь из автомата по боевикам "Азова" по причине идеологических разногласий.
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