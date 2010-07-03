Новая Зеландия рассказала о наказании для напавшего на мечети террориста

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Террориста, совершившего нападение на две мечети в новозеландском Крайстчерче, приговорят к пожизненному заключению. Такое заявление сделал вице-премьер страны Уинстон Питерс.

"Это нападение на всех нас", – подчеркнул вице-премьер, выступая на чрезвычайном заседании исполкома Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Заседание было созвано по инициативе Турции в связи с атакой на новозеландские мечети.

Питерс отметил, что в настоящее время проводится самое масштабное полицейское расследование в истории страны. "Террорист проведет остаток жизни в одиночной камере", – цитирует вице-премьера Новой Зеландии РИА Новости.

15 марта в двух мечетях в Крайстчерче произошла стрельба. По последним данным полиции, погибли 50 человек, еще столько же получили ранения. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.

Задержанные налетчики сообщили полиции, что ответственность за произошедшее несет один человек – 28-летний уроженец Австралии Брентон Таррант. Ему предъявили обвинения в убийстве.

Перед нападением на мечети Таррант оставил 37-страничный "манифест", в котором изложил свои намерения. Саму атаку он снимал на видео и транслировал онлайн.

Спустя сутки Facebook удалил более 1,5 миллиона видеозаписей нападения. Распространившему видеоролики в интернете предъявили обвинение в публикации недопустимых материалов. Мужчину заключили под стражу, слушания по его делу намечены на 15 апреля.