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18:07

Очевидец рассказал о попытке отвлечь стрелка из Крайстчерча

происшествия за рубежом

18:07

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Фото: ТАСС/AP/Mark Baker

Житель новозеландского Крайстчерча Абдул Азиз был в мечети Линвуд в момент начала стрельбы. Мужчина рассказал порталу Newshub, как пытался отвлечь нападавшего.

На дневную молитву Азиз пришел с четырьмя детьми. Когда раздались выстрелы, он выбежал на улицу, прихватив устройство считывания с кредитных карточек, которое хотел использовать в качестве оружия. В это время террорист шел к машине. Азиз кинул в злоумышленника устройством и тот открыл огонь.

"Он взял еще одно оружие, направил его на меня и начал стрелять, но я просто увернулся между машинами и побежал", – рассказал очевидец, добавив, что рассчитывал увести нападавшего от мечети.

Патроны в новом оружие стрелка закончились и это вынудило его вернуться к автомобилю. Когда злоумышленник залез внутрь, Азиз кинул в окно машины найденное им оружие, разбив стекло. Стрелок выругался и скрылся, а Азиз попытался последовать за ним.

15 марта в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, унесшая жизни 50 человек. Еще 48 получили ранения. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала лучившееся терактом.

Местная полиция задержала троих подозреваемых в причастности к нападению. В их числе был гражданин Австралии, который транслировал расправу в Сеть. Известно, что обвинения в убийстве предъявили одному человеку.

Стрелок в новозеландском городе Крайстчерч несколько минут расстреливал людей

происшествия за рубежом

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