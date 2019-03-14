Что известно о теракте в Новой Зеландии

15 марта в Новой Зеландии во время пятничной молитвы вооруженные люди расстреляли около 500 человек – прихожан двух мечетей в городе Крайстчерче. В настоящий момент известно, что спецслужбы страны задержали троих налетчиков. Беспрецедентное событие потрясло весь мир, в Новой Зеландии приняты все возможные меры безопасности, приостановлены рейсы в аэропорту близ города. Узнайте, кто стоит за терактом и почему новозеландские спецслужбы не смогли быстро отреагировать на произошедшее.

Теракт онлайн

Фото: телеграм-канал Mash

Установлена личность одного из налетчиков. Это Брентон Таррант, уроженец австралийского города Графтон, расположенного в штате Новый Южный Уэльс. Перед налетом злоумышленник оставил 37-страничный "манифест", в котором рассказал о своих намерениях. А нападение он снимал на видео и транслировал в интернете.

На кадрах видео, попавших в Сеть, мужчина, следуя указаниям навигатора, едет на машине к мечети. После он неторопливо выходит, выбирает оружие и идет к зданию. Стрельбу Таррант открыл сразу, без колебаний расстреляв безоружных прихожан. Стрелял по всем вне зависимости от их возраста. На некоторых кадрах слышны и крики детей.

В какой-то момент у Брентона закончились патроны. Мужчина вернулся к машине, сменил оружие и боеприпасы, затем вновь пошел к мечети и добил раненых. После он беспрепятственно сел за руль и поехал прочь, попутно расстреливая мусульман, успевших выбежать на улицу.

Согласно информации, распространенной в СМИ, Таррант с сообщниками готовили еще и взрыв, но их успели задержать до реализации страшного плана. На данный момент известно о 49 погибших и как минимум 48 раненых.

Примечательно, что на своем оружии Брентон написал имена правителей и военачальников, сражавшихся против мусульманских стран, в частности против Турции. На черных магазинах к оружию белой краской мужчина вывел в том числе имя русского адмирала Дмитрия Сенявина, прославившегося победами над турками в Дарданелльском сражении в 1807 году. А также на русском, немецком, итальянском и других языках написал названия сражений против мусульман.

Самый черный день

Фото: ТАСС/AP/Mark Baker

Полиция Новой Зеландии призвала в Twitter все мечети в стране временно закрыться после стрельбы. "На данном этапе мы не будем обсуждать возможные мотивы нападавшего или причины инцидента. Мы попросили все мечети в стране закрыть свои двери и советуем людям воздержаться от их посещения", – говорится в сообщении ведомства. Полицейские также уточнили, что задержали троих человек по делу о стрельбе, включая Брентона.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил в своем Twitter, что расценивает стрельбу в мечетях как теракт. "Я осуждаю эту жестокую, экстремистскую, ультраправую террористическую атаку, в результате которой погибли многие невинные новозеландцы", – написал он.

В свою очередь, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн выступила с заявлением, в котором назвала стрельбу одним из самых "черных дней" в истории страны. По ее словам, "события в Крайтсчерче – экстраординарный и беспрецедентный акт жестокости". "Для нее нет места в Новой Зеландии. Многие из пострадавших – члены мигрантских общин, Новая Зеландия – их дом, они – это мы", – подчеркнула лидер страны.

Кроме того, социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт Тарранта. Новозеландская полиция призвала не распространять ролик, который он снял во время нападения. В том же Twitter правоохранители сообщили, что "работают над удалением записи", которая уже облетела весь мир.

Порталу Москва 24 удалось связаться с жителем Окленда Алексеем Бабошко. Он рассказал, что по всей стране люди испытывают шок и невроз, так как подобное произошло впервые. "В Крайстчерче большинство жителей сидели по домам, так как полиция рекомендовала не выходить. Скорее всего, завтра люди скоординируются и выйдут на улицу с цветами, свечами", – рассуждает Алексей.

Он добавил, что переехал в Новую Зеландию еще в 2014 году. В поисках таких же выходцев из России мужчина обнаружил "ВКонтакте" группу с ультраправыми и расистскими взглядами. "В этой группе состояли 20 человек, все они жители Новой Зеландии", – вспоминает мужчина.



Алексей Бабошко житель Окленда Свою находку я показал властям города Окленда, но мне не поверили. Тогда считалось, что людей с такими взглядами в Новой Зеландии быть не может.

Он отметил, что сейчас, по его наблюдениям, в стране проживает много мусульман – выходцы из Пакистана и другие мигранты. "Обычный бытовой расизм есть, но о межнациональной и межрелигиозной агрессии до сегодняшнего дня не могло быть и речи", – подчеркнул житель столицы Новой Зеландии.

Опасная ситуация

Фото: ТАСС/AP/Mark Baker

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер отмечает, что Новая Зеландия достаточно долго держалась в стороне от самых разных межконфессиональных, этнических и межрелигиозных конфликтов.



Иосиф Линдер президент Международной контртеррористической ассоциации А этот прецедент создает опасную ситуацию, которая может вовлечь весь регион – а это несколько сотен миллионов жителей – в совершенно новый виток яростной и жесткой войны. Причем она будет носить этнически-религиозный и национальный характер.

Эксперт опасается, что стрельба может вызвать волну "национально-этнической нетерпимости, которая будет замешана на религиозной мести".

По словам Линдера, даже если выяснится, что за всем стояли психически нездоровые террористы-одиночки, их, вероятно, "кто-то подбирал, готовил и грамотно использовал".

Не было должной готовности?

Фото: ТАСС/AP/Mark Baker

Линдер также прокомментировал тот факт, что террорист смог, не торопясь, сходить за новым вооружением, а потом спокойно уехать с места событий.

"В каждой стране оперативные службы реагируют по-разному. Есть страны, где они по малейшему сигналу бросаются на место происшествия и активно включаются в работу. Но есть государства, где проходит достаточно длительное время, пока информационные каналы сработают, и оперативные службы не имеют соответствующей подготовки и тренировки", – пояснил эксперт.

Он отметил, что в Новой Зеландии никогда ничего подобного не происходило, из-за чего спецслужбы там "достаточно расслаблены".





Иосиф Линдер президент Международной контртеррористической ассоциации Поэтому не было должной готовности к быстрому реагированию, и организаторы прекрасно это знали. Это говорит о том, что они хорошо изучали процесс, систему реагирования.

По словам эксперта, налетчики, вероятно, "понимали, что на точку совершения теракта службы быстро не приедут".



Новые террористы

Рюкзак Брентона. Фото: телеграм-канал Mash

В свою очередь, политолог Александр Асафов сообщил, что новейшая история знает множество видов терроризма. От религиозного и политического до экотерроризма, когда люди совершают теракты "по убеждениям, связанным с их пристрастием к вегетарианству или защите животных".

Он добавил, что люди, считающие, что Новая Зеландия и Австралия – страны, где нет политической напряженности, заблуждаются. "В соседней Австралии даже были чиновники, которые выступали с заявлениями, что если приезжие с исламским вероисповеданием будут пытаться наводить свои порядки, то уедут обратно, откуда прибыли. Напряженность там такая есть, она имеет межрелигиозный и культурный характер", – пояснил эксперт.

Собеседник портала Москва 24 констатировал, что с распространением интернета, расширением доступа к информации "в 21 веке человечество столкнулось с новой волной террористов, которых никто не вербовал". "Они не ездили никуда, получили всю информацию из даркнета и книг. Они готовились годами, собирали деньги, оружие", – рассуждает Асафов.

Он также предложил обратиться к современному терроризму, угрожающему Европе. Там террором занимаются люди "из обеспеченных семей, получившие хорошее образование". "У них доступ к информации шире, чем у бедных. Это новый феномен, с которым столкнулось человечество", – считает эксперт.

Асафов уверен, что нынешняя цель спецслужб и общества – снизить количество подобных преступлений, ведя работу среди молодых людей, "чтобы ими не занялись вербовщики, или они сами себе не вычитали различных деструктивных идей".

Тихий город Крайстчерч?

Крайстчерч (в переводе на русский "Церковь Христа") – город на Южном острове Новой Зеландии. На сегодняшний день в нем проживают около 388 тысяч человек. В первой половине XX века город наравне с Оклендом был промышленным центром Новой Зеландии. В Крайстчерче работало множество предприятий текстильной, обувной и металлургической промышленности. Однако к концу 1990-х практически все они были перенесены в Китай и другие страны. Сегодня экономика города сосредоточена на сельском хозяйстве, пищевой промышленности и туризме.

Согласно информации The New York Times, мусульмане живут в Новой Зеландии последние 150 лет. Их количество значительно увеличилось в 1990-х и 2000-х за счет беженцев из Ирака и Афганистана. По данным 2013 года, в стране проживали около 4,6 миллиона человек, из которых почти 46 тысяч исповедовали ислам.

Во всей Новой Зеландии крайне редко происходят убийства. А из огнестрельного оружия – еще реже. Так, в 2017 году было совершено всего 35 убийств. А с 2007 года от огнестрельного оружия погибли единицы, не считая 2009 года, когда были застрелены 11 человек.

Также известно, что в Новой Зеландии огнестрельное оружие является достаточно распространенным. Согласно статистике 2017 года, почти у четверти населения – 1,2 миллиона человек – была лицензия на ношение оружия.

Мария Шустрова