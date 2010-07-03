Facebook удалил более 1,5 млн видео стрельбы в Новой Зеландии

Фото: телеграм-канал Mash

Сотрудники социальной сети Facebook удалили за сутки более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых был запечатлен теракт в Новой Зеландии, передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Facebook Мии Гарлик.

По ее словам, в социальную сеть в первые сутки после произошедшего были "по всему миру удалены 1,5 млн видеозаписей нападения".

На стадии загрузки удалили 1,2 миллиона видео.

Гарлик отметила, что сотрудники Facebook продолжают работать в этом направлении и, в частности, блокируют "отредактированные версии видео, на которых не показаны сцены насилия".

15 марта в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные преступники устроили стрельбу в двух мечетях. В результате нападения 50 человек погибли, еще около 50 человек получили ранения.

В полиции сообщили, что ответственность за оба нападения на мечети в Крайстчерче несет один человек – Брентон Таррант. По решению суда он находится под стражей.