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Все последние события вокруг Украины связаны с непродуманной политикой коллективного Запада. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли.

По его словам, Запад на протяжении десятилетий игнорировал законные озабоченности РФ в сфере обеспечения своей безопасности. Путин отметил, что страны поощряли националистические и неофашистские элементы в киевской власти.

"(Они) пренебрежительно относились к проблемам, которые складывались на Юго-Востоке Украины и, по сути, в течение восьми лет способствовали продолжению боевых действий, начатых киевским режимом восемь лет тому назад", – сказал Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия победит и добьется поставленных целей во время спецоперации на Украине. По его словам, Путин знает, куда он ведет страну. Он добавил, что президента поддерживает вся страна.

