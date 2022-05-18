Со стороны украинских сил был нанесен удар по жилым кварталам Херсона – МО РФ

В Минобороны заявили, что со стороны украинских сил был нанесен удар по жилым кварталам Херсона. Использовали системы залпового огня. Как сообщается, 10 реактивных снарядов перехватили российские средства ПВО.

Всего же с начала спецоперации были сбиты 168 самолетов, 125 вертолетов и более 900 беспилотников. Выведено из строя более трех тысяч танков и другой бронетехники.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

