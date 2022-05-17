Путин назвал экономическим самоубийством политику стран Европы в сфере энергетики

Владимир Путин назвал экономическим самоубийством политику европейских стран в энергетической сфере. Об этом президент РФ заявил на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли.

Он отметил, что страны ЕС под давлением США отказываются от российских энергоресурсов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.