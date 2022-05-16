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Владимир Путин заявил об искусственном характере расширения НАТО.
"Кроме этой бесконечной расширенческой политики, Североатлантический альянс еще и выходит за рамки своего географического предназначения, за рамки Евро-Атлантики, старается все активнее и активнее включаться в международные вопросы и контролировать международную ситуацию с точки зрения безопасности, влиять на них, и не лучшим образом, в других регионах мира", – отметил он на саммите ОДКБ.
Данный факт требует внимания от РФ, добавил глава государства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс поставило бы Россию в сложную ситуацию территориального спора со страной – членом НАТО.
При этом, по словам Пескова, у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, изъявившими желание вступить в Альянс.
Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер
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