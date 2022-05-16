Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций пока не согласован

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Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"К сожалению, сегодня не удалось достичь соглашения по шестому пакету санкций", – цитирует его ТАСС.
Он добавил, что не может сказать о количестве времени, которое займет согласование шестого пакета санкций, включая нефтяное эмбарго, против РФ.
Ранее Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза из-за серьезных разногласий не смогут 16 мая разблокировать вопрос о нефтяном эмбарго против России. Говоря о том, смогут ли главы МИД стран ЕС преодолеть вето Венгрии, он отметил, что есть страны, у которых больше проблем, чем у других, потому что они более зависимы от российской нефти.
3 мая Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций коснется импорта нефти и новых банков. Позже стало известно, что Евросоюз намерен отказаться от энергоносителей из РФ в течение полугода. Тем не менее соглашения по нефтяному эмбарго достичь странам ЕС так и не удалось.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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