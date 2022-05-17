Песков прокомментировал критику Кадырова в свой адрес

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что состоит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в добрых дружеских отношениях, иногда они критикуют друг друга.
По словам Пескова, в целом информационная война сейчас ведется против каждого, это надо выстоять. Однако некоторые его знакомые и друзья не согласны с ним и не понимают сути происходящего.
"И я буду делать все возможное, чтобы обратить их в свою веру", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее Кадыров раскритиковал слова Пескова о том, что не все уехавшие из страны являются врагами государства. По его словам, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно как ни в чем не бывало.
Песков, в свою очередь, сказал, что патриотизм – это любовь к Родине и готовность идти на любые жертвы, когда это потребуется. По его словам, это не социологическая, а идеологическая дискуссия. При этом двойного прочтения в этом вопросе, по мнению представителя Кремля, быть не может.
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