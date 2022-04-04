Песков разъяснил понимание патриотизма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Патриотизм – это любовь к Родине и готовность идти на любые жертвы, когда это потребуется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это не социологическая, а идеологическая дискуссия. При этом двойного прочтения в этом вопросе, по мнению представителя Кремля, быть не может.

"Соревнования, кто больше патриот, вряд ли нужны, тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что, собственно, и происходит вокруг нашей страны, вокруг нашего президента в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал слова Пескова о том, что не все уехавшие из страны являются врагами государства. Он заключил, что в настоящее время героев и генералов не называются своими именами, а малодушных беглецов характеризуют патриотами. Глава Чечни отметил, что у Пескова несозревшая шкала приоритетов.

