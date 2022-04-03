Медведев заявил о необходимости научиться отличать лица предателей Родины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

У людей, которые любят Родину, – разные лица, а у предателей всегда лишь одно. Об этом в своем телеграм-канале написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

При этом он подчеркнул, что главное – это вовремя отличить лицо.

"Патриотизм – это не образ твоих мыслей, это твои действия", – написал Медведев.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскритиковал слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что не все уехавшие из страны являются врагами государства. Кадыров напомнил, что ранее Песков назвал телеведущего Ивана Урганта большим патриотом. Он подчеркнул, что сейчас произошла переоценка самого понятия.

