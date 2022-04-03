Кадыров раскритиковал слова Пескова об Урганте

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскритиковал слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что не все уехавшие из страны являются врагами государства. Соответствующее мнение появилось в его телеграм-канале.
Кадыров напомнил, что ранее Песков назвал телеведущего Ивана Урганта большим патриотом.
"Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало", – написал Кадыров.
Он подчеркнул, что сейчас произошла переоценка самого понятия.
"Так легко быть патриотом, правда? Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. И не в окопе холодном сидеть по несколько суток", – добавил глава Чечни.
Кадыров отметил, что Песков не прокомментировал и присвоение главе Чечни звания генерал-лейтенанта, сославшись на то, что не видел указ. Он считает, что можно было подбодрить или поделикатнее прокомментировать этот момент.
"Зато трус, сбежавший в момент нестабильности якобы в отпуск, и вернувшийся обратно в момент спокойствия на политической сцене якобы из отпуска, – настоящий патриот. Странное все-таки мышление ныне", – написал Кадыров.
Он заключил, что в настоящее время героев и генералов не называются своими именами, а "малодушных беглецов" характеризуют патриотами. Глава Чечни отметил, что у Пескова несозревшая шкала приоритетов.
Ранее Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул Россию, испугавшись или не поняв, что происходит. В частности, в этот список попали Ургант, Собчак и Тодоренко. При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что это касается не всех.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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