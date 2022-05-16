Кабмин Швеции принял решение о членстве страны в НАТО

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила о принятии правительством страны официального решения о членстве в НАТО.

"На заседании в понедельник правительство приняло решение подать заявку в НАТО. Посол Швеции в НАТО скоро представит ее НАТО. Затем Швеция подтвердит свое желание и способность стать членом оборонного Альянса, подав письменное заявление", – приводит ТАСС слова Андерссон.

Премьер страны добавила, что в парламенте Швеции подавляющее большинство голосов было за вступление королевства в Альянс.

Ранее правящая партия Швеции заявила, что страна официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В партии подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что его страна приняла решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что у НАТО не должно быть иллюзий, что Москва просто смирится со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс. Он добавил, что ситуация в свете происходящих событий меняется радикально. Замглавы МИД РФ отметил, что из-за этого безопасность Финляндии и Швеции не укрепится.

