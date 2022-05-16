Членство Швеции в НАТО нанесет ущерб безопасности на Европейском континенте – МИД РФ

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В МИД РФ заявили, что вступление Швеции в НАТО нанесет ущерб безопасности на Европейском континенте и в Северной Европе, сообщается на сайте ведомства.
"Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности. В этом плане многое будет зависеть от конкретных условий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений этого военного блока", – говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что уровень безопасности Швеции не будет повышен благодаря вступлению в Альянс, но при этом суверенитет в принятии внешнеполитических решений будет утрачен.
Сделанный выбор шведских властей не отвечает долгосрочным интересам народа страны, уверены в МИД РФ.
Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила о принятии правительством страны официального решения о членстве в НАТО. До этого о данном решении сообщала правящая партия страны, которая тем не менее отмечала, что Стокгольм выступит против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.
15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе.
Столтенберг заявил, что НАТО может ускорить процесс вступления Швеции и Финляндии в Альянс
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