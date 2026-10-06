Причиной смерти актера Василия Попова стал инсульт

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Причиной смерти актера из фильмов "Атака" и "Генерал" Василия Попова стал инсульт. Об этом РИА Новости сообщили его родные.

"У него произошел третий инсульт, обширный, он неделю провел в больнице, к сожалению, там же ушел из жизни", – рассказали в семье актера.

Попов умер 3 октября на 79-м году жизни – до дня рождения актера оставалось 3 дня.

Он родился 6 октября 1947 года. Сначала Попов получил образование в Троицком авиационно-техническом училище гражданской авиации, которое окончил в 1967 году. В 1975 году он завершил обучение на факультете режиссуры и актерского мастерства Кемеровского института культуры и актерском отделении Кемеровского музыкального училища. В 1985 году Попов прошел курсы повышения квалификации для преподавателей режиссуры и актерского мастерства при ЛГИТМиКе.

Театральную карьеру актер начал в Алтайском краевом театре драмы, где работал с 1975 по 1977 год. Затем с 1977 по 1980 год служил в Новомосковском театре, а с 1980 по 1983 год – в Рязанском ТЮЗе. Параллельно Попов преподавал режиссуру и актерское мастерство в Рязанском институте культуры.

С 2016 года Попов был актером труппы Русского театра драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики. Также он снимался в кино. Наиболее известными стали его роли в фильмах "Атака" 1986 года и "Генерал" 1992 года.