Итальянская нефтегазовая компания Eni начала открывать рублевый счет в Газпромбанке

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Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке без изменения действующих контрактов.

"Ввиду истечения сроков оплаты в ближайшие дни Eni начала процедуру открытия в Газпромбанке двух счетов, один в евро, другой в рублях", – приводит ТАСС заявление компании.

Уточняется, что Eni не принимает изменений текущих контрактов.

Ранее сообщалось, что Eni заявила о готовности открыть банковский счет в рублях, сообщило агентство Bloomberg.

Решение принято после разрешения Еврокомиссией открывать счета в Газпромбанке импортерам газа.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что десять европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа в соответствии с новым порядком. По данным издания, четыре компании уже заплатили за газ в рублях по требованию России.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

