Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назначен председателем фракции ЛДПР, сообщил пресс-секретарь партии Александр Дюпин.

Он рассказал, что заседание ЛДПР прошло уже после прекращения 17 мая полномочий основателя партии Владимира Жириновского, который руководил ей с 2011 года и до своей смерти. После его кончины временно исполняющим обязанности руководителя фракции стал Слуцкий.

Депутат Госдумы, экс-глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский умер 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

В тот же день стало известно, что временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме назначен Слуцкий.

Также отмечалось, что партия может предложить Центризбиркому кандидатуру на мандат Владимира Жириновского в течение 14 дней после принятия Госдумой решения о прекращении полномочий лидера ЛДПР.

