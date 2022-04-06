ЛДПР может предложить кандидата на мандат Жириновского в течение 14 дней – ЦИК

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы

ЛДПР может предложить Центризбиркому кандидатуру на мандат Владимира Жириновского в течение 14 дней после принятия Госдумой решения о прекращении полномочий лидера ЛДПР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

В случае если партия не воспользуется предложением, решение о передаче мандата будет принимать ЦИК согласно законодательству.

О смерти лидера ЛДПР стало известно днем 6 апреля. Политик ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Жириновскому было 75 лет.

Исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме после смерти Владимира Жириновского назначен председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

