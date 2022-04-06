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Исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме после смерти Владимира Жириновского назначен председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, сообщил зампред фракции Ярослав Нилов.
"На заседании мы приняли единогласно решение назначить и. о. руководителя фракции нашего депутата Леонида Эдуардовича Слуцкого и все силы сейчас сосредоточить на подготовке к похоронам", – приводит его слова Агентство "Москва".
Депутат Госдумы, глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский умер 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. Политику было 75 лет.
О смерти Жириновского на заседании Госдумы сообщил спикер парламента Вячеслав Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания. В ЛДПР смерть Жириновского назвали ударом для всей России.
О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось. В последнее время СМИ сообщали об ухудшении здоровья политика.
Леонид Слуцкий назначен и. о. руководителя фракции ЛДПР
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