Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

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Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Медведев отметил незаурядные лидерские качества и ораторское мастерство политика, сообщает РИА Новости.
"Мы неоднократно встречались с Владимиром Вольфовичем на разных площадках, обсуждали актуальные вопросы, интересно и предметно дискутировали. Знал его как глубоко эрудированного человека, который имел четкую позицию по любому вопросу и всегда твердо ее отстаивал", – сказал зампред.
По его словам, нельзя переоценить вклад Жириновского в развитие отечественного парламентаризма, совершенствование законодательства и укрепление взаимодействия всех ветвей власти. Медведев напомнил, что ушедший из жизни политик более 30 лет принимал активное участие в общественно-политической жизни страны, стоял у истоков создания ее многопартийной системы.
Он добавил, что память о Жириновском навсегда сохранится в сердцах россиян, и попросил передать слова соболезнования и поддержки его родным и близким, коллегам и соратникам.
Депутат Госдумы, глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский умер 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. Политику было 75 лет.
О смерти Жириновского на заседании Госдумы сообщил спикер парламента Вячеслав Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания. В ЛДПР смерть Жириновского назвали ударом для всей России.
О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось. В последнее время СМИ сообщали об ухудшении здоровья политика.
Владимир Жириновский – депутат Государственной думы, руководитель фракции ЛДПР в нижней палате парламента.
Он родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате Казахской ССР (сейчас Казахстан). В 1964–1970 годах Жириновский учился в Институте восточных языков при МГУ имени Ломоносова по специальности "турецкий язык и литература". В 1965–1967 годах учился в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений. В 1977 году окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ.
В 1989 году совместно с Владимиром Богачевым Жириновский основал Либерально-демократическую партию Советского Союза. В 1992 году партию переименовали в Либерально-демократическую партию России.
Жириновский награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I (2021 год), II (2016 год), III (2011 год) и IV (2006 год) степени, орденом Александра Невского (2015 год), орденом Почета (2008 год), почетными грамотами и медалями.
Умер Владимир Жириновский
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