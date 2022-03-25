Сенатор Пронюшкин извинился за публикацию о смерти Жириновского

Фото: ldpr.ru
Сенатор Александр Пронюшкин, который сначала сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а после удалил сообщение, извинился за свой поступок. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".
Пронюшкин объяснил, что о смерти Жириновского он узнал из телеграм-канала Mash. Он добавил, что не поверил этому и переслал пост коллегам для уточнения, однако случайно сообщение появилось в его личном канале.
"Оказалось, что я переслал сообщение в канал, в котором сообщал о своей деятельности. Оно провисело там полчаса. Mash – это желтая пресса, ненадежный источник информации", – сказал сенатор.
Он добавил, что фракция приложит все усилия для наказания лжецов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Пронюшкину сложить полномочия. Также он обратился к представителям СМИ, растиражировавшим недостоверную информацию о Жириновском и призвал удалить сообщения и пожелать здоровью лидеру фракции ЛДПР.
Жириновского госпитализировали в феврале 2022 года. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось.
Сын Жириновского прокомментировал информацию о якобы смерти политика
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