Володин посоветовал сенатору, сообщившему о смерти Жириновского, сложить полномочия

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал члену Совета Федерации Александру Пронюшкину, сообщившему о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сложить полномочия. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Также он обратился к представителям СМИ, растиражировавшим недостоверную информацию о Жириновском.
"Правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Если у вас, конечно, есть совесть. А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия", – написал Володин.
Ранее в ЛДПР сообщили, что распространенная информация о смерти Владимира Жириновского является провокацией желтой прессы, политик находится в стабильном состоянии. Там подчеркнули, что негативных изменений в состоянии Жириновского не наблюдается.
В ЛДПР также отметили, что намерены подать заявления в Генеральную прокуратуру РФ, а также обратиться в суд, чтобы добиться наказания для распространителей ложной информации. Во фракции назвали распространение фейков о Жириновском антигосударственной провокацией, которая несет особую опасность в момент максимального накала информационного поля.
Зампред фракции Ярослав Нилов, в свою очередь, также назвал информацию о смерти Жириновского фейком, который мог быть распространен намеренно в преддверии встречи либерал-демократов с Михаилом Мишустиным.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Владимира Жириновского. По словам Володина, лидер партии ЛДПР находится в тяжелом состоянии. При этом в пресс-службе Минздрава сообщили, что состояние политика оценивается как стабильное.
О том, что Жириновский якобы умер, сообщил член Совета Федерации и ЛДПР Александр Пронюшкин. Позднее в своем телеграм-канале он извинился за опубликованную недостоверную информацию.
Жириновского госпитализировали в феврале 2022 года. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось.
В ЛДПР назвали новости о состоянии Жириновского из анонимных источников слухами и ложью
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