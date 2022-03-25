Володин посоветовал сенатору, сообщившему о смерти Жириновского, сложить полномочия

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал члену Совета Федерации Александру Пронюшкину, сообщившему о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сложить полномочия. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Также он обратился к представителям СМИ, растиражировавшим недостоверную информацию о Жириновском.

"Правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Если у вас, конечно, есть совесть. А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия", – написал Володин.

Ранее в ЛДПР сообщили, что распространенная информация о смерти Владимира Жириновского является провокацией желтой прессы, политик находится в стабильном состоянии. Там подчеркнули, что негативных изменений в состоянии Жириновского не наблюдается.

В ЛДПР также отметили, что намерены подать заявления в Генеральную прокуратуру РФ, а также обратиться в суд, чтобы добиться наказания для распространителей ложной информации. Во фракции назвали распространение фейков о Жириновском антигосударственной провокацией, которая несет особую опасность в момент максимального накала информационного поля.

Зампред фракции Ярослав Нилов, в свою очередь, также назвал информацию о смерти Жириновского фейком, который мог быть распространен намеренно в преддверии встречи либерал-демократов с Михаилом Мишустиным.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Владимира Жириновского. По словам Володина, лидер партии ЛДПР находится в тяжелом состоянии. При этом в пресс-службе Минздрава сообщили, что состояние политика оценивается как стабильное.

О том, что Жириновский якобы умер, сообщил член Совета Федерации и ЛДПР Александр Пронюшкин. Позднее в своем телеграм-канале он извинился за опубликованную недостоверную информацию.

Жириновского госпитализировали в феврале 2022 года. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось.

