Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский – сенатор

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Умер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член Совета Федерации Александр Пронюшкин, но позднее удалил это сообщение.
По данным телеграм-каналов, политик ушел из жизни утром 25 марта в возрасте 75 лет. Жириновский боролся с последствиями коронавируса.
Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Владимира Жириновского. Он заявил, что лидер партии ЛДПР находится в тяжелом состоянии.
О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось.
В последнее время СМИ сообщали об ухудшении здоровья политика. В то же время пресс-секретарь думской фракции ЛДПР Александр Дюпин опровергал сообщения о том, что Жириновский находится в критическом состоянии. По его словам, состояние политика не изменялось в худшую сторону.
В ЛДПР назвали новости о состоянии Жириновского из анонимных источников слухами и ложью
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: