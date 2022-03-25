Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский – сенатор

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Умер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член Совета Федерации Александр Пронюшкин, но позднее удалил это сообщение.

По данным телеграм-каналов, политик ушел из жизни утром 25 марта в возрасте 75 лет. Жириновский боролся с последствиями коронавируса.

Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Владимира Жириновского. Он заявил, что лидер партии ЛДПР находится в тяжелом состоянии.

О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось.

В последнее время СМИ сообщали об ухудшении здоровья политика. В то же время пресс-секретарь думской фракции ЛДПР Александр Дюпин опровергал сообщения о том, что Жириновский находится в критическом состоянии. По его словам, состояние политика не изменялось в худшую сторону.

