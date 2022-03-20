В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Состояние Владимира Жириновского не изменялось в худшую сторону, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин.

По его словам, лидер фракции продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану. Дюпин опроверг сообщения СМИ о том, что Жириновский находится в критическом состоянии.

На прошлой неделе сообщилось, что Жириновского вывели из искусственной комы. Как отмечал источник, политик находится в сознании и уже получает документы от своих помощников.

О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось.

В ЛДПР между тем призывали не верить слухам о состоянии Жириновского. Партия попросила правоохранителей найти и наказать злоумышленников, распространяющих фейки о его самочувствии.

