В ЛДПР призвали не верить слухам о смерти Жириновского

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ЛДПР разослала партийцам сообщение с призывом не верить слухам о смерти Жириновского. Об этом РИА Новости сообщил первый замруководителя Центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов.

"Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию, что это вранье и безосновательно", – отметил он.

Каргинов добавил, что и сам получал несколько раз такие звонки, подчеркнув, что уже обратился с заявлением в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Роскомнадзор и ФСБ с просьбой заняться поиском лиц, распространяющих ложную информацию, и привлечь их к ответственности.

Информация о госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы появилась 9 февраля. Сообщалось, что политик оказался в больнице несколько дней назад, подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней.

Позже в Минздраве РФ подтвердили информацию о госпитализации лидера ЛДПР. В ведомстве сообщили, что в больнице политик находится с 2 февраля. Жириновский болеет "Омикроном". Его состояние оценивается как стабильное.