Жириновского вывели из медикаментозного сна – СМИ

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Лидера ЛДПР Владимира Жириновского вывели из искусственной комы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

"Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось", – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас политик находится в сознании и уже получает документы от своих помощников.

О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось.

В ЛДПР между тем призывали не верить слухам о состоянии Жириновского. Партия попросила правоохранителей найти и наказать злоумышленников, распространяющих фейки о его самочувствии.

