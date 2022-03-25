В ЛДПР назвали сообщения о смерти Жириновского грязной провокацией желтой прессы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Распространенная информация о смерти Владимира Жириновского является провокацией желтой прессы, лидер ЛДПР находится в стабильном состоянии, сообщили в думской фракции либерал-демократов.

"Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Это грязная провокация желтой прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врет о лидере ЛДПР", – сообщается в телеграм-канале фракции ЛДПР в Госдуме.

Там подчеркнули, что негативных изменений в состоянии Жириновского не наблюдается.

"Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно", – говорится в сообщении.

В ЛДПР также отметили, что намерены подать заявления в Генеральную прокуратуру РФ, а также обратиться в суд, чтобы добиться наказания для распространителей ложной информации.

"ЛДПР приложит все силы к тому, чтобы наказать лжецов, которые "похоронили" Жириновского. <...> Мы подаем заявление в Генпрокуратуру и готовим иски в суд против всех клеветников", – говорится в материале.

Также в ЛДПР назвали распространение фейков о Жириновском антигосударственной провокацией, которая несет особую опасность в момент максимального накала информационного поля.

Зампред фракции Ярослав Нилов, в свою очередь, также назвал информацию о смерти Жириновского фейком, который мог быть распространен намеренно в преддверии встречи либерал-демократов с Михаилом Мишустиным.

"Он жив. Это фейки, очередная попытка дестабилизировать ситуацию. Я не исключаю, что это было сделано специально", – приводит его слова ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Владимира Жириновского. По словам Володина, лидер партии ЛДПР находится в тяжелом состоянии. При этом в пресс-службе Минздрава сообщили, что состояние политика оценивается как стабильное.

О том, что Жириновский якобы умер, сообщил член Совета Федерации и ЛДПР Александр Пронюшкин. Позднее в своем телеграм-канале он извинился за опубликованную недостоверную информацию.

Жириновского госпитализировали в феврале 2022 года. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось.

