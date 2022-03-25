В ЛДПР назвали сообщения о смерти Жириновского грязной провокацией желтой прессы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Распространенная информация о смерти Владимира Жириновского является провокацией желтой прессы, лидер ЛДПР находится в стабильном состоянии, сообщили в думской фракции либерал-демократов.
"Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Это грязная провокация желтой прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врет о лидере ЛДПР", – сообщается в телеграм-канале фракции ЛДПР в Госдуме.
Там подчеркнули, что негативных изменений в состоянии Жириновского не наблюдается.
"Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно", – говорится в сообщении.
В ЛДПР также отметили, что намерены подать заявления в Генеральную прокуратуру РФ, а также обратиться в суд, чтобы добиться наказания для распространителей ложной информации.
"ЛДПР приложит все силы к тому, чтобы наказать лжецов, которые "похоронили" Жириновского. <...> Мы подаем заявление в Генпрокуратуру и готовим иски в суд против всех клеветников", – говорится в материале.
Также в ЛДПР назвали распространение фейков о Жириновском антигосударственной провокацией, которая несет особую опасность в момент максимального накала информационного поля.
Зампред фракции Ярослав Нилов, в свою очередь, также назвал информацию о смерти Жириновского фейком, который мог быть распространен намеренно в преддверии встречи либерал-демократов с Михаилом Мишустиным.
"Он жив. Это фейки, очередная попытка дестабилизировать ситуацию. Я не исключаю, что это было сделано специально", – приводит его слова ТАСС.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Владимира Жириновского. По словам Володина, лидер партии ЛДПР находится в тяжелом состоянии. При этом в пресс-службе Минздрава сообщили, что состояние политика оценивается как стабильное.
О том, что Жириновский якобы умер, сообщил член Совета Федерации и ЛДПР Александр Пронюшкин. Позднее в своем телеграм-канале он извинился за опубликованную недостоверную информацию.
Жириновского госпитализировали в феврале 2022 года. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось.
В ЛДПР назвали новости о состоянии Жириновского из анонимных источников слухами и ложью
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: