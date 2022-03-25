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политика

15:35

ЛДПР просит генпрокурора запретить телеграм-канал Mash из-за фейка о смерти Жириновского

политикатехнологии

Фото: ldpr.ru

Первый заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой принять меры в отношении телеграм-канала Mash, распространившего ложную информацию о смерти Владимира Жириновского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения.

Власов также просит рассмотреть возможность признания данного телеграм-канала нежелательной в РФ организацией и запретить его деятельность.

"25 марта 2022 года в 11:44 в новостном интернет-проекте Mash появилась клеветническая информация о смерти председателя ЛДПР В. В. Жириновского. Она получила огромную огласку", – говорится в тексте.

В партии уверены, что телеграм-канал злонамеренно распространил заведомо ложную информацию.

Ранее в ЛДПР заявили, что распространенная информация о смерти Жириновского является провокацией желтой прессы. Там подчеркнули, что негативных изменений в состоянии политика не наблюдается.

Во фракции назвали распространение фейков о Жириновском антигосударственной провокацией, которая несет особую опасность в момент максимального накала информационного поля.

Зампред фракции Ярослав Нилов, в свою очередь, также назвал информацию о смерти Жириновского фейком, который мог быть распространен намеренно в преддверии встречи либерал-демократов с Михаилом Мишустиным.

Жириновского госпитализировали в феврале 2022 года. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось.

Состояние Жириновского оценивается как стабильное – Минздрав РФ

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