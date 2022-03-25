"Утка" о смерти Жириновского неприлична – Песков

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"Утка" о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского неприлична, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, политик жив, однако находится в тяжелом состоянии – он под контролем врачей.

"Слава богу, Владимир Вольфович жив", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

О том, что Жириновский умер, сообщил член Совета Федерации и ЛДПР Александр Пронюшкин. Позднее в своем телеграм-канале он извинился за опубликованную недостоверную информацию.

В ЛДПР заявили, что распространенная информация о смерти Владимира Жириновского является провокацией желтой прессы. Там подчеркнули, что негативных изменений в состоянии политика не наблюдается.

В партии также отметили, что намерены подать заявления в Генеральную прокуратуру РФ и обратиться в суд, чтобы добиться наказания для распространителей ложной информации. Во фракции назвали распространение фейков о Жириновском антигосударственной провокацией, которая несет особую опасность в момент максимального накала информационного поля.

Зампред фракции Ярослав Нилов, в свою очередь, также назвал информацию о смерти Жириновского фейком, который мог быть распространен намеренно в преддверии встречи либерал-демократов с Михаилом Мишустиным.

Жириновского госпитализировали в феврале 2022 года. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось.

